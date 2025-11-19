Вице-премьер Савельев сообщил о перспективах высокоскоростных магистралей

Около 50% авиапассажиров предпочтут железную дорогу после открытия высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Вице-премьер отметил, что потребность в авиаперелетах при этом сохранится.

Первый проект ВСМ планируется запустить в 2028 году. Время в пути составит всего 2 часа 15 минут. Протяженность магистрали почти 700 километров, поезда будут курсировать с интервалом 10–15 минут и развивать скорость до 400 километров в час.

