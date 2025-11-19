Дорожные патрули ЦОДД помогли столичным водителям более 35 тысяч раз

Дорожные патрули Центра организации дорожного движения с начала года оказали помощь столичным водителям уже более 35 тысяч раз. В период прогнозируемых заморозков и гололедицы, экипажи круглосуточно следят за обстановкой и оперативно выезжают на место происшествий.

Помощь автомобилистам бывает разной: от составления схемы ДТП с помощью специального курвиметра до буксировки неисправного транспорта. Машины патрулей оснащены всем необходимым, включая 30-тонные домкраты, наборы инструментов и компрессоры для подкачки шин.

