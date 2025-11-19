Высокоскоростную ж/д магистраль планируют продлить до Урала

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали позволит добраться из Москвы до Урала всего за 8 часов вместо текущих суток. Следующей после линии Москва – Санкт-Петербург, которую планируют запустить в 2028 году, станет новая ВСМ.

Протяженность магистрали до Северной столицы составит почти 700 километров, а время в пути сократится до 2 часов 15 минут. Поезда будут курсировать со скоростью до 400 километров в час с интервалом 10–15 минут. На маршруте запланировано 16 остановок в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

