19 ноября, 07:45

Новости мира: беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году

Россияне смогут использовать биометрию для посадки на поезд с 2026 года

В аэропорту Шереметьево установят 16 киосков самообслуживания в 2026 году

В Москве презентовали улучшенный плацкартный вагон

Дополнительные поезда из Москвы запустят с 26 декабря по 12 января

Конституционный суд РФ разрешил двойное наказание для виновников ДТП

Расписание поездов изменилось на МЦД-2

"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд в Москве

"Московский патруль": в МВД предложили ввести новую статью КоАП для владельцев питбайков

На столичных дорогах сложилась сложная транспортная ситуация

Беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году. Как сообщают СМИ, разработка длилась 16 лет и недавно прошли успешные испытания. Внешне аэротакси напоминает небольшой вертолет. В нем есть четыре пассажирских места. Беспилотник может развивать скорость до 320 километров в час. В нужной точке можно оказаться в считанные минуты.

В японском городе Оита больше 12 часов не утихает страшный пожар. Огонь уже сжег 170 домов. Один человек пропал без вести. Спасатели продолжают бороться с пламенем, но пока признаков, что его скоро потушат, нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортпроисшествияпожарза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

