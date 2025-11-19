Новости мира: беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году

Беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году. Как сообщают СМИ, разработка длилась 16 лет и недавно прошли успешные испытания. Внешне аэротакси напоминает небольшой вертолет. В нем есть четыре пассажирских места. Беспилотник может развивать скорость до 320 километров в час. В нужной точке можно оказаться в считанные минуты.

В японском городе Оита больше 12 часов не утихает страшный пожар. Огонь уже сжег 170 домов. Один человек пропал без вести. Спасатели продолжают бороться с пламенем, но пока признаков, что его скоро потушат, нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.