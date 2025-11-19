Расписание поездов изменилось на МЦД-2

Пассажирам второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) стоит учесть, что поезда теперь ходят по измененному расписанию. Интервалы увеличились до 20 минут, а в некоторых случаях почти до 1 часа.

Кроме того, составы могут останавливаться на другом пути станции. В частности на участке от Тушинской до Красного Балтийца они в обе стороны будут ходить по пути на Нахабино, а от Красного Балтийца до Дмитровской – по пути на Подольск. Это связано с с капитальным ремонтом железнодорожного полотна. Работы окончатся 21 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.