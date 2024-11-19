Расписание поездов МЦД-2, МЦД-4 и четырех направлений МЖД изменится с 23 ноября

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

В связи с работами по развитию инфраструктуры с 23 ноября до 2 декабря изменится расписание поездов МЦД-2 и МЦД-4, а также Курского, Рижского, Горьковского и Киевского направлений МЖД.

21 ноября в Москве может стать самым дождливым днем месяца. Ожидается, что выпадет до 15 миллиметров осадков.

В России представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Аэропорт Жуковский готов к пилотному сбору биометрии въезжающих в РФ иностранцев

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.