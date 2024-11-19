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Новости

19 ноября, 12:30

Транспорт

Расписание поездов МЦД-2, МЦД-4 и четырех направлений МЖД изменится с 23 ноября

Расписание поездов МЦД-2, МЦД-4 и четырех направлений МЖД изменится с 23 ноября

"Это Москва. Транспорт": самый "непривлекательный" район

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса открылась на улице 1905 года

Эксперты прокомментировали увеличение штрафов за нарушение ПДД с 2025 года

Новую модель вагона-купе для маломобильных пассажиров запустят в РФ 3 декабря

Столичные сервисы каршеринга снижают загруженность дорог на 100 тыс транспортных средств

Дептранс Москвы рассказал о дорожной обстановке 19 ноября

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 19 ноября

Пользователи столичного велопроката совершили более 3,5 млн поездок в прошедшем сезоне

Новый участок МСД появится на юге столицы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

В связи с работами по развитию инфраструктуры с 23 ноября до 2 декабря изменится расписание поездов МЦД-2 и МЦД-4, а также Курского, Рижского, Горьковского и Киевского направлений МЖД.

21 ноября в Москве может стать самым дождливым днем месяца. Ожидается, что выпадет до 15 миллиметров осадков.

В России представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Аэропорт Жуковский готов к пилотному сбору биометрии въезжающих в РФ иностранцев

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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