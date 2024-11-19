19 ноября, 12:30Транспорт
Расписание поездов МЦД-2, МЦД-4 и четырех направлений МЖД изменится с 23 ноября
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
В связи с работами по развитию инфраструктуры с 23 ноября до 2 декабря изменится расписание поездов МЦД-2 и МЦД-4, а также Курского, Рижского, Горьковского и Киевского направлений МЖД.
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