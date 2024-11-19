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19 ноября, 11:00

Транспорт

Новую модель вагона-купе для маломобильных пассажиров запустят в РФ 3 декабря

Новую модель вагона-купе для маломобильных пассажиров запустят в РФ 3 декабря

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Дептранс Москвы рассказал о дорожной обстановке 19 ноября

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Новую модель вагона-купе для маломобильных пассажиров запустят в РФ 3 декабря. В новом вагоне есть автоматизированные подъемники для посадки и высадки пассажиров, места для колясок и крепления костылей, столики и поручни.

В период летней речной навигации 2024 года водными переправами от Северного речного вокзала до причалов Захарково и Химки воспользовались 264 тысячи пассажиров.

Работа первой Школы городской экономики, организованной комплексом экономической политики города совместно с факультетом городского и регионального развития Высшей школы экономики, завершилась в Москве.

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