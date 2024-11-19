Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, свободное движение прогнозируется на МСД, проспектах Кутузовском и Багратиона. Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 6–7 баллов.

Тем временем на участках МКАД продолжаются строительные работы. Среди них – 76-й километр, а также отрезок с 29-го по 32-й. На Бережковском мосту и внутренней стороне ТТК также проводится ремонт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.