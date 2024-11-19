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19 ноября, 08:00

Транспорт

Новый участок МСД появится на юге столицы

Новый участок МСД появится на юге столицы

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Новый участок Московского скоростного диаметра появится на юге столицы. Он пройдет от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Магистраль позволит ликвидировать до 2 километров перепробега и сократить время в пути в среднем на 7 минут. Будет улучшено транспортное обслуживание более полумиллиона москвичей. Снизится нагрузка на несколько участков МСД, а также будет создан дополнительный выезд на трассу М-4 "Дон" через Липецкую улицу.

Помимо этого, специалистам предстоит возвести несколько эстакад. При строительстве применяются самые современные технологии.

В свою очередь, начальник строительного участка Дмитрий Заикин сообщил, что эстакады выполнены из монолитного преднапряженного железобетона. Высокопрочная арматура подается в каналы-образователи, после чего происходит бетонирование. Пролетное строение набирает прочность, и после достижения 80% прочности осуществляется натяжение арматуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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