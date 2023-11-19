Новости часа: экспертный совет премии Investment Leaders назвал БКЛ проектом года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экспертный совет 3-й премии Investment Leaders назвал Большую кольцевую линию столичного метро проектом года в сфере транспорта и логистики, сообщил столичный Дептранс.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" продлили от Тимирязевского парка до "Лосиного острова", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На выставке "Евразия" в Москве приняли участие более 250 пород собак, отметили организаторы экспозиции.