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19 ноября, 21:15

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Новости часа: экспертный совет премии Investment Leaders назвал БКЛ проектом года

Новости часа: экспертный совет премии Investment Leaders назвал БКЛ проектом года

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Водители почти 30 тысяч раз воспользовались московскими зарядными станциями в октябре

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Новые поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новости часа: трамваи временно перестали ходить по улице Шаболовка в столице

Новости часа: более 20 тыс человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы

Новости часа: съезд с СВХ на Открытое шоссе закроется с 25 ноября

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экспертный совет 3-й премии Investment Leaders назвал Большую кольцевую линию столичного метро проектом года в сфере транспорта и логистики, сообщил столичный Дептранс.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" продлили от Тимирязевского парка до "Лосиного острова", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На выставке "Евразия" в Москве приняли участие более 250 пород собак, отметили организаторы экспозиции.

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