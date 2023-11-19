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19 ноября, 11:30

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Трамваи временно перестали ходить по улице Шаболовка в столице

Трамваи временно перестали ходить по улице Шаболовка в столице

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В эти выходные, 18–19 ноября, трамваи временно не ходят по улице Шаболовка, а также до метро "Университет". Их пустили в объезд.

Это необходимо, чтобы провести работы по реконструкции трамвайного депо имени Апакова, а также отремонтировать трамвайные пути на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов.

Движение трамваев ограничивают только по выходным дням, когда меньше пассажиров. По будням транспорт будет ходить в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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