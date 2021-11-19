Коммунальные службы столицы еще раз проверят готовность спецтехники к зиме

Коммунальные службы Москвы в преддверии снегопадов еще раз проверят готовность спецтехники к зиме. Также особое внимание уделят работе с сотрудниками, которые будут задействованы в уборке территорий от снега.

В этом году в уборке города будут задействованы 19 тысяч единиц основной и 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники.

В предстоящие выходные прогнозируется самый сильный мокрый снегопад за последние 73 года, ожидается, что выпадет четверть месячной нормы осадков.

К подготовке к работе в сложных погодных условиях приступил и столичный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.