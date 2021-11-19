Дептранс заявил о невозможности размещения молельных комнат в метро Москвы

Мусульмане Москвы попросили открыть молельные комнаты в метро. Об этом сообщил главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Такие места уже есть в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах, а в метро верующим приходится молиться в переходах и на платформах.

В Дептрансе отреагировали на просьбу. В ведомстве заявили, что в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований, поэтому об открытии молельных комнат в метро речи не идет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.