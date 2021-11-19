Новую маршрутную сеть "Магистраль" запустят в центре и на юге Москвы 20 ноября

Новую маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль" запустят в центре и на юге Москвы 20 ноября.

Изменения затронут более 200 маршрутов, для многих жителей время в пути сократится на 20–30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.