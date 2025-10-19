Форма поиска по сайту

19 октября, 22:15

Транспорт

Автобусы начали курсировать по новым маршрутам между Москвой и Химками

Автобусы начали курсировать по трем новым маршрутам между станциями метро "Планерная" и "Сходненская" и Химками. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, до конца осени появится еще 7 новых маршрутов.

Для этого задействуют 54 современных автобуса большого класса. Удобный транспорт свяжет станции метро с тремя округами Подмосковья и сократит время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

