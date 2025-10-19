Почти 90 чемоданов и сумок россиян остались в аэропорту турецкого Даламана

Почти 90 чемоданов и сумок не смогли долететь из турецкого Даламана в Москву. О задержке багажа рейса авиакомпании Pegasus Airlines сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Выяснилось, что сумки и чемоданы не загрузили в аэропорту вылета. Авиакомпания принимает меры по скорейшей доставке вещей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.