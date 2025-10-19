19 октября, 09:15Транспорт
Почти 90 чемоданов и сумок россиян остались в аэропорту турецкого Даламана
Почти 90 чемоданов и сумок не смогли долететь из турецкого Даламана в Москву. О задержке багажа рейса авиакомпании Pegasus Airlines сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.
Выяснилось, что сумки и чемоданы не загрузили в аэропорту вылета. Авиакомпания принимает меры по скорейшей доставке вещей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Застрявшие: чем вызваны массовые задержки рейсов из Турции в Россию
- Turkish Airlines объяснила причину задержки рейсов из Антальи в Россию