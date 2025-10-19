Суда речного транспорта временно не будут останавливаться на причале Симоновский в Москве

Изменения ожидаются в работе речного транспорта в Москве. Электросуда временно не будут останавливаться на причале Симоновский. Это коснется транспорта третьего маршрута "Новоспасский-ЗИЛ".

Как сообщили в Дептрансе Москвы, это связано с проведением работ по очистке дна реки. Чтобы проехать к ТРЦ "Ривьера", можно воспользоваться причалом ЗИЛ или автобусом № 766. Изменения в маршруте будут действовать с 20 по 26 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.