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19 октября, 12:45

Транспорт

"Москвич" может снизить цены на свои автомобили в будущем

"Москвич" может снизить цены на свои автомобили в будущем

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Стоимость автомобилей "Москвич" в будущем могут снизить. Об этом заявил коммерческий директор завода Александр Мигаль. Он отметил, что работать приходится с актуальными макроэкономическими условиями, а основной приоритет в данный момент – это локализация.

С момента запуска с конвейера сошли 27 тысяч автомобилей, продано почти 10 тысяч. В 2024 году выпустят уже 50 тысяч "Москвичей".

Недавно завод презентовал шестую модель. Не исключено, что будет и ее электроверсия. Также специалисты работают над возможностью производства зарядных станций для электрокаров.

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