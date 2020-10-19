Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 4 ноября заработают пять выделенных полос, которые ускорят движение транспорта на 17 маршрутах. Выделенные полосы появятся на Николоямской улице, Борисовском проезде, улице Юности (ЗелАО). Также они заработают на улице Академика Скрябина и улице Новаторов.

"Два года назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили оплату по биометрии сразу на всех станциях метро. За это время пользователи совершили более 80 миллионов проходов данным способом. В будний день сервисом пользуются около 140 тысяч раз. Оплата по биометрии есть на всех станциях метро, МЦК, аэроэкспрессах и регулярном речном транспорте. В планах – запуск на МЦД и наземном городском транспорте. Столица стала первым в мире городом, где этот платежный сервис заработал в таком масштабе", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

При оплате парковки необходимо проверять номер машины, номер парковочной зоны, время начала и окончания парковки. В приложении "Парковки России" до конца дня можно исправить ошибки в уже завершенной парковочной сессии.