38 навесов установили на выходах станций метро Москвы с начала года – Ликсутов

В Москве устанавливают навесы над входами и выходами из метро. Они спасают пассажиров от осадков, делают спуск и подъем из метро безопаснее и удобнее. К тому же, такие навесы защищают от непогоды и саму инфраструктуру.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, навесы устанавливают в городе с 2014 года. Благодаря таким конструкциям, пассажиры не мокнут под дождем, а на ступенях не скапливаются снег и вода.

Входы и выходы обезопасили от непогоды на станциях "Тушинская", "Щукинская", "Свиблово", "Тургеневская", "Нагорная". Также навесы установили на "Нахимовском проспекте", "Севастопольской", "Тульской" и других станциях метро. В городе сделали уже 259 навесов. Из них 38 установили в этом году, еще 28 монтируют.

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