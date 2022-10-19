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Транспорт

Эскалатор на станции метро "Павелецкая" закроют на ремонт с 24 октября

Эскалатор на станции метро "Павелецкая" закроют на ремонт с 24 октября

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Эскалатор на станции метро "Павелецкая" закроют на ремонт с 24 октября. Работы продлятся до 16 декабря.

В этот период по будням с 08:00 до 09:00 выход № 3 будет работать с ограничениями. Через него нельзя будет зайти в метро, попасть на платформу можно будет через вестибюль станции "Павелецкой" Кольцевой линии.

Как заявил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, своевременный ремонт эскалаторов необходим для комфортных и безопасных поездок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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