Эскалатор на станции метро "Павелецкая" закроют на ремонт с 24 октября. Работы продлятся до 16 декабря.

В этот период по будням с 08:00 до 09:00 выход № 3 будет работать с ограничениями. Через него нельзя будет зайти в метро, попасть на платформу можно будет через вестибюль станции "Павелецкой" Кольцевой линии.

Как заявил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, своевременный ремонт эскалаторов необходим для комфортных и безопасных поездок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.