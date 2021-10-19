Москвичам предложили отгадать станцию метро на Сокольнической линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Сокольнической линии, которая расположена в ТиНАО и принимает пассажиров уже два года. Рядом расположено сразу несколько крупных жилых комплексов. Дизайнерский проект основан на архитектуре старинных железнодорожных вокзалов в Лондоне, Нью-Йорке и Москве.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.