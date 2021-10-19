Москвичам предложили отгадать станцию метро на Бутовской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Бутовской линии, которая находится на юге Москвы и названа по соседнему огромному зеленому массиву. Станция принимает пассажиров уже почти 8 лет. Дизайн очень современный. На стене вдоль путей разместили панно из 359 элементов, каждый из которых сделан из закаленного стекла.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.