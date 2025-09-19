Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:45

Транспорт

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за Московского марафона

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за Московского марафона. Всего перекроют для транспорта более 60 улиц и набережных.

С 05:00 до 12:30 нельзя будет проехать по улице Лужники и Лужнецкой набережной. С 08:50 перекроют для транспорта Смоленский бульвар, внешнюю сторону Зубовского бульвара, Крымский проезд и Смоленскую-Сенную площадь.

С 09:00 до 13:50 не получится проехать по Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей набережным, а также на участках Смоленской и Лужнецкой. В это же время для транспорта будут недоступны некоторые участки улиц Смоленской, Хамовнической Вал и Лужники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

