19 сентября, 07:15Транспорт
Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик
Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик. Перевозчик не будет отправлять самолеты на этот курорт из Москвы и Екатеринбурга.
Как рассказали в пресс-службе компании, в качестве альтернативы пассажирам предложили перелет в Краснодар. Тому, кто откажется от этого варианта, готовы вернуть деньги за купленные билеты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Эксперты заявили о возможной стабилизации цен на авиабилеты в Краснодар
- Самолет из Москвы приземлился в аэропорту Краснодара впервые с 2022 года