Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик. Перевозчик не будет отправлять самолеты на этот курорт из Москвы и Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе компании, в качестве альтернативы пассажирам предложили перелет в Краснодар. Тому, кто откажется от этого варианта, готовы вернуть деньги за купленные билеты.

