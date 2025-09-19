Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:15

Транспорт

Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик

Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик. Перевозчик не будет отправлять самолеты на этот курорт из Москвы и Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе компании, в качестве альтернативы пассажирам предложили перелет в Краснодар. Тому, кто откажется от этого варианта, готовы вернуть деньги за купленные билеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

