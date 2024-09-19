Новые автобусные рейсы будут запущены в Москве 21 сентября

Новые автобусные рейсы будут запущены на востоке и юге Москвы в субботу, 21 сентября. Помимо этого, для удобства горожан будут скорректированы уже существующие маршруты в разных округах.

Так, автобус № 105 заменят два новых – № 800, который будет следовать от станции "Щукинская" до "Полежаевской", и № 322, его маршрут пройдет от станции "Сокол", минуя "Динамо" и "ЦСКА".

В свою очередь, новый экспресс-маршрут № е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро, а маршрут № м60 – Гольяново и Измайлово с центром столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.