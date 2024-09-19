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19 сентября, 07:15

Транспорт

Жители Бутова пожаловались на разбросанные у входа на станцию МЦД самокаты

Жители Бутова пожаловались на разбросанные у входа на станцию МЦД самокаты

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В столичном районе Бутово пешеходы и пользователи кикшеринга не поделили тротуары. Последние бросают арендные самокаты у входа на станцию МЦД, рядом с пригородными кассами и надземным пешеходным переходом.

Из-за этого местные жители, которые спешат на электричку, вынуждены обходить образовавшееся скопление средств индивидуальной мобильности по проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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