Жители Бутова пожаловались на разбросанные у входа на станцию МЦД самокаты

В столичном районе Бутово пешеходы и пользователи кикшеринга не поделили тротуары. Последние бросают арендные самокаты у входа на станцию МЦД, рядом с пригородными кассами и надземным пешеходным переходом.

Из-за этого местные жители, которые спешат на электричку, вынуждены обходить образовавшееся скопление средств индивидуальной мобильности по проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.