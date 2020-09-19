Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Благодаря новой станции "Потапово" Сокольнической линии экономия времени для пассажиров составит до 10 дней в год. 50 тысяч москвичей получили метро в пешей доступности, а вообще поездки стали комфортнее более чем для 200 тысяч жителей.

"На центральных улицах запускаем тестирование пилотного проекта: стоимость парковки будет изменяться в зависимости от загруженности участка стоянки. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы разрабатываем тарифную сетку платных парковок так, чтобы они использовались наиболее эффективно. Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее занятости тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 20 художников создавали картины на станции "Деловой центр" Филевской линии. Мероприятие провели вместе с объединением "Выставочные залы Москвы". Если вы художник и хотите принять участие в проекте "Искусство в метро", нужно подать заявку на сайте проекта.