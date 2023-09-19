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Новости

19 сентября, 18:30

Общество

Новости часа: пассажиры совершили 2 млн поездок за первые 10 дней работы МЦД-4

Новости часа: пассажиры совершили 2 млн поездок за первые 10 дней работы МЦД-4

Жителям столицы рассказали о реконструкции и расширении станций на МЦД-3

Движение в столице затруднено на 1-й Тверской-Ямской улице

Новости часа: более тысячи судов приняли причалы речных вокзалов Москвы за три месяца

Парад судов прошел на Москве-реке в честь Дня города

В честь Дня города в столице прошел парад трамваев

Бочкарев рассказал о реконструкции станции Ховрино и создании вокзала на Грачевской

Единую систему для операторов зарядных станций запустят в Москве

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал Грачевская – Бочкарев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиры совершили 2 миллиона поездок за первые 10 дней работы МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области 20 сентября из-за порывистого ветра. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов по маршруту Москва – Кировск с 7 октября. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании.

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