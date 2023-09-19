Новости часа: пассажиры совершили 2 млн поездок за первые 10 дней работы МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиры совершили 2 миллиона поездок за первые 10 дней работы МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области 20 сентября из-за порывистого ветра. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов по маршруту Москва – Кировск с 7 октября. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании.