Более 3,5 тыс поездок совершили на теплоходах между Южным речным вокзалом и Печатниками

Более 3,5 тысячи пассажиров воспользовались новым прогулочным маршрутом от Южного речного вокзала до Печатников и обратно. Работает он всего три дня, сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что для удобства пассажиров решили внести изменения в расписание. В будни суда будут ходить с 14:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Изменили и сам маршрут – теперь он пройдет от Печатников до Южного речного вокзала и обратно. Интервал движения – 30 минут в будни, а также 15 минут – в выходные.

По статистике, самым популярным местом стал причал "Печатники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.