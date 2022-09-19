Новости часа: москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичам рекомендуют в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт из-за ветра и дождя, сообщили в Дептрансе.

В столице открыли горячую линию по вопросам отопления. О номере сообщили в мэрии: 8 (800) 100-23-29.

Умер космонавт Валерий Поляков, он установил рекорд по длительности полета в космос. Об этом сообщили в "Роскосмосе".