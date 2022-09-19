Автодилеры и производители призвали ввести мораторий на неустойки за задержку ремонта

Автодилеры и производители просят ввести мораторий на неустойки за задержку ремонта машин. По словам представителей автобизнеса, выполнять работы в срок стало сложнее из-за санкций. В частности, есть трудности с поставкой комплектующих. И уложиться в 45 дней, как требует закон, не получается.

Автоконцерны и ретейлеры говорят, что рискуют обанкротиться. Как посчитали в Ассоциации европейского бизнеса, если затянуть с ремонтом машины стоимостью 3,5 миллиона, придется заплатить 10,5 миллиона рублей.

При этом автобизнес указывает на опыт в строительной сфере. Там ввели мораторий за срыв сроков сдачи объекта. А ведь стоимость машин сейчас сопоставима со стоимостью недвижимости.

Однако в Роспотребнадзоре идею не поддержали. В ведомстве считают, что такая мера может привести к массовому отказу в ремонте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.