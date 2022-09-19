В тюменском аэропорту задержали 13 рейсов из-за тумана

Тюменский аэропорт "Рощино" закрыли из-за густого тумана. Там задерживаются уже 13 рейсов. Еще 12 самолетов, которые должны были прибыть в областной центр, перенаправили в Челябинск и Екатеринбург.

Пассажирам, которые уже несколько часов ждут вылета, предоставляют весь комплекс услуг, который полагается в таких случаях, уверяют в пресс-службе аэропорта. Кроме того, туман уже начал рассеиваться, и скоро "Рощино" возобновит прием и отправку рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.