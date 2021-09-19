Меньше чем за 11 лет в Москве появилось более тысячи километров новых дорог

Москва входит в ТОП-3 мировых мегаполисов по темпам дорожного строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Меньше чем за 11 лет в городе появилось более тысячи километров новых трасс и развязок.

Недавно закончили строительство сразу двух новых дорог в ТиНАО. Одна соединила микрорайон "Град Московский" и метро "Филатов луг", а другая – Киевское и Калужское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.