Водный маршрут Южное Тушино – Левобережный набирает популярность

Более 20 тысяч москвичей воспользовались водным маршрутом Южное Тушино – Левобережный.

Месяц назад по Москве-реке запустили теплоход. Путь занимает всего 15–20 минут. Добираясь к Северному речному вокзалу, парку Дружбы и зеленой линии метро, горожане экономят около часа. А оплатить проезд можно "Тройкой".

Переправа не работала почти 14 лет из-за плохого состояния причалов. Их привели в порядок, и теперь теплоход будет ходить до закрытия навигации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.