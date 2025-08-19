Подготовка к строительству участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург началась в Зеленограде

В районе Зеленограда началась подготовка к строительству нового участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Отрезок длиной почти 55 километров станет площадкой для испытаний новых скоростных поездов полностью отечественного производства.

Проект ВСМ реализовывают поэтапно. Его часть в Московской области успешно прошла государственную экспертизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

