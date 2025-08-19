Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 23:00

Транспорт

Подготовка к строительству участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург началась в Зеленограде

Подготовка к строительству участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург началась в Зеленограде

"Московский патруль": в аэропортах столичного региона начались рейды по нелегальным такси

"Московский патруль": столичные инспекторы провели рейд "Пешеход"

Эксперты ЦОДД составили рейтинг самых опасных участков на МКАД

Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Санкт-Петербург в XX и XXI веках

В столичном регионе началась подготовка к постройке ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Аналитики ЦОДД назвали самые аварийные участки МКАД и развязок

Около Зеленограда началось строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Собянин: началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии

"Новости дня": новый путепровод в Коммунарке соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы

В районе Зеленограда началась подготовка к строительству нового участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Отрезок длиной почти 55 километров станет площадкой для испытаний новых скоростных поездов полностью отечественного производства.

Проект ВСМ реализовывают поэтапно. Его часть в Московской области успешно прошла государственную экспертизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина КузнеченковаМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика