19 августа, 17:15

Транспорт

Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Санкт-Петербург в XX и XXI веках

Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Санкт-Петербург в XX и XXI веках

Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Санкт-Петербург в XX и XXI веках и рассказала, что еще сто лет назад, в 1920-е годы, путь туда в среднем составлял 15 часов на поезде.

В 1931 году появился фирменный поезд "Красная стрела", который преодолевал маршрут за 10 часов, а в 1950-е и 1980-е годы время в пути удалось сократить до 7–8 часов.

Подробнее о том, за сколько времени можно доехать до Петербурга в наше время – в эфире телеканала Москва 24.

