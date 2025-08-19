Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Санкт-Петербург в XX и XXI веках и рассказала, что еще сто лет назад, в 1920-е годы, путь туда в среднем составлял 15 часов на поезде.

В 1931 году появился фирменный поезд "Красная стрела", который преодолевал маршрут за 10 часов, а в 1950-е и 1980-е годы время в пути удалось сократить до 7–8 часов.

Подробнее о том, за сколько времени можно доехать до Петербурга в наше время – в эфире телеканала Москва 24.

