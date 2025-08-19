Форма поиска по сайту

19 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 августа

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Об этом сообщила главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля, в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы плотный поток прогнозируют по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

