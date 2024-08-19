Тематические карты "Тройка" к юбилею ВДНХ выпустили в Москве

Столичный Дептранс выпустил тематические карты "Тройка", посвященные 85-летию ВДНХ. На новых картах изображены три известные достопримечательности выставки – арка Главного входа, павильон № 1 "Центральный" и павильон № 34 "Космос".

Акция "День без турникетов, Москва 2030" пройдет 22–24 августа, рассказала заммэра Наталья Сергунина. В ней примут участие более чем 130 площадок, 45 из которых присоединятся впервые.

Пассажирам Московского метрополитена бесплатно раздадут яблоки,передает ТАСС.

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