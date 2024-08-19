Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 11:30

Транспорт

Тематические карты "Тройка" к юбилею ВДНХ выпустили в Москве

Тематические карты "Тройка" к юбилею ВДНХ выпустили в Москве

Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства моста через Битцу

"Это Москва. Туризм": музеи транспорта

Поезда не будут ходить на участке Саларьево – Новомосковская с 24 по 28 августа

Более 30 новых зарядных станций для электробусов построили в Москве с начала года

Москвичи смогут пересаживаться со станции МЦД-2 на метро "Царицыно" за несколько минут

Москвичам рассказали, где появились новые зарядные станции для электробусов

Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа

Российские автошколы могут резко поднять цены на обучение

Собянин рассказал о развитии зарядной инфраструктуры для городского транспорта

Столичный Дептранс выпустил тематические карты "Тройка", посвященные 85-летию ВДНХ. На новых картах изображены три известные достопримечательности выставки – арка Главного входа, павильон № 1 "Центральный" и павильон № 34 "Космос".

Акция "День без турникетов, Москва 2030" пройдет 22–24 августа, рассказала заммэра Наталья Сергунина. В ней примут участие более чем 130 площадок, 45 из которых присоединятся впервые.

Пассажирам Московского метрополитена бесплатно раздадут яблоки,передает ТАСС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородфестиваливидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика