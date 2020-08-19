Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Год назад президентом России и мэром Москвы был запущен МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Третий диаметр улучшил транспортную доступность для жителей 24 районов Москвы и четырех городов Подмосковья. Сегодня в рабочий день в среднем МДЦ-3 перевозит 415 тысяч пассажиров.

"С момента полного запуска БКЛ пассажиры совершили по ней уже более 500 миллионов поездок. Большая кольцевая линия, которую построили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, изменила поездки всех без исключения москвичей. Благодаря рекордному числу пересадок линия стала одной из самых востребованных. Сейчас пассажиры совершают по ней более 1,3 миллиона поездок в рабочий день, и этот показатель постоянно растет", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Увидеть город глазами беспилотного трамвая можно на выставке в "Манеже". Гости могут зайти в макет кабины инновационного транспорта и оценить его уникальные возможности.