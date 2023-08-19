Ограничения движения введут в центре Москвы 20 августа. Это связано с проведением полумарафона "Лужники".

С полуночи на нескольких улицах начнет действовать запрет на парковку. С 07:30 нельзя будет проехать по Хамовническому Валу и Лужнецкой набережной. С 08:00 для транспорта закроют Москворецкую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Устьинскую, Краснохолмскую, Гончарную и Котельническую набережные.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.