Новости последнего часа: 4 электротрамвая встретили в Москве из Петербурга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве встретили 4 электрических речных трамвая, прибывших из Санкт-Петербурга, сообщил Сергей Собянин.

Российский автомобильный завод Haval намерен увеличить локализацию производства до 80%. Об этом рассказали на автозаводе.

Путин в разговоре с Макроном указал на риск катастрофы, создаваемый обстрелами ВСУ ЗАЭС.