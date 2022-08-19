У москвичей появился еще одни надежный способ добраться до Крыма. Мосгортранс запустил автобусные туры в Ялту. Первый рейс отправился утром 19 августа от автовокзала "Саларьево".

Автобусы из столицы будут ходить раз в неделю по пятницам. Время в пути – 29 часов. Цена билета в одну сторону – 7 200.

Все автобусы современные. В салоне есть Wi-Fi, зарядки для смартфонов и телевизор. Билеты на ближайшие рейсы еще есть. Приобрести можно на сайте московского метрополитена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.