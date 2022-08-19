"Это наш город": на московских дорогах появилось более 10 тыс знаков "Осторожно, дети!"

К началу учебного года на столичные дороги нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!". Надписи на проезжей части дублирует аналогичный дорожный знак. Эти меры позволяют предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге.

Работы провели перед Днем знаний. Для разметки используется холодный пластик, который более стойкий и не деформируется во время работы. Пластик наносили вручную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.