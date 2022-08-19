Новую службу помощи автомобилистам на дороге запустили в Москве

В Москве запустили новую службу помощи автомобилистам на дороге. В ЦОДД пояснили, что за основу взяли мобильные комплексы фотовидеофиксации. Водителей парконов обязали не только контролировать соблюдение правил стоянки и остановки, но и помогать другим участками дорожного движения.

На всех новых машинах установили камеры с нейросетью. Они работают как онлайн-регистратор и смогут распознать, в том числе, автомобили, которые находятся в розыске, стертые разметки и ямы.

Пока под "скорую автомобильную помощь" переоборудовали 12 мобильных комплексов фотовидеофиксации. В планах перевести в новое качество весь парк. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.