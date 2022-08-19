Российским авиакомпаниям предложили лизинг советских Як-42

Лизинговая компания, владеющая парком самолетов Як-42, предложила их в лизинг нескольким авиакомпаниям. Из преимуществ – высокая надежность и возможность полностью обслуживать их в России, обходясь без импортных запчастей.

Правда, пока большого энтузиазма у перевозчиков предложение не вызвало. В авиакомпаниях говорят, что этот тип воздушных судов давно морально устарел, он потребляет слишком много топлива, а пилотов на машины такого типа не готовят уже более 10 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.