Дептранс рассказал, как с запахом гари борются в столичном метро

Состояние воздуха проверяют в московском метро. Как рассказали в Дептрансе, при первых признаках попадания вредных веществ в подземку, специалисты корректируют режим работы вентиляционных шахт.

Кроме того, почти во всех новых вагонах установлены специальные воздушные фильтры и системы обеззараживания. Поэтому, по словам специалистов, воздух в метро даже чище, чем на поверхности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.