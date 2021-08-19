Доктор экономических наук рассказал, как новые станции метро влияют на стоимость жилья

В Москве до 2027 года откроются несколько новых линий и десятки станций метро. Председатель подкомитета по экономической безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, доктор экономических наук Валентин Игнатьев рассказал, как строительство новых станций влияет на качество жизни и стоимость жилья.

Он отметил, что в Москве с 2012 года в эксплуатацию было введено уже более 50 станций.

"Это позволяет не только оптимизировать и разгрузить транспортную инфраструктуру в целом, но также улучшить качество жизни. Это также естественным образом влияет и на стоимость жилья. Если в новых микрорайонах, куда пришло метро, стоимость квадратного метра увеличивается вплоть до 30%, то в старом жилфонде все равно происходит увеличение, но это незначительно и достигает 10%", – сказал Игнатьев.

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