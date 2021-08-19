Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ

Москвичи выбрали название для новой станции Большого кольца метро на юге столицы. Ее назовут "Нагатинский Затон" – также как и район, где она строится. Открытие станции планируется в 2021 году.

Проголосовать за варианты названия можно было в проекте "Активный гражданин". Среди предложенных названий "Нагатинский Затон" набрал почти 47% голосов пользователей. Название "Корабельная" одобрили 27,2%. За вариант "Речная" голоса отдали более 16% (16,42%) пользователей.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.