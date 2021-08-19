Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Внуково"

В Москве представили карту метро 2027 года. По Солнцевской линии можно будет добраться до аэропорта Внуково. О строительстве рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

"Сложная будет операция по интеграции станции метро с объектами самого Внуково. Потому что строить мы будем рядом с терминалами железнодорожными. Будем примыкать к самому зданию терминала Внуково. Ну, сложная такая операция как раз в этом пятне, это станция "Внуково" будет возводиться. Тоже мы много решали, где она будет строиться. Но уже все решения приняты", – сказал Бочкарев.

Он также отметил, что завершение работ на этом участке планируется в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.